«Штутгарт» объявил об увольнении Бруно Лаббадии с поста главного тренера команды

Главный тренер «Штутгарта» Бруно Лаббадия покинул команду, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Новым главным тренером «Штутгарта» назначен Себастьян Хенесс, который ранее возглавлял «Хоффенхайм». Он подписал с клубом контракт до 2025 года.

Лаббадиа возглавлял «Штутгарт» с декабря прошлого года. Под его руководством команда провела 12 встреч, в которых одержала две победы, трижды сыграла вничью и семь раз уступила.

После 26 туров «швабы» с 20 очками занимают последнюю строчку в турнирной таблице бундеслиги.