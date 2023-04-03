«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу защитника «Байера» Фримпонга

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, манкунианцы уже начали переговоры с агентом 22-летнего голландца. Игрок нравится главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу.

В текущем сезоне защитник провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.