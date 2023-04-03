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Сегодня, 17:42

Защитник гладбахской «Боруссии» Бенсебайни бесплатно перейдет в «Боруссию» из Дортмунда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Рами Бенсебайни станет игроком дортмундской «Боруссии», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 27-летний алжирец несколько дней назад подписал с дортмундцами предварительный контракт. Он присоединится к новому клубу летом этого года, когда завершится его соглашение с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

В текущем сезоне защитник провел 24 матча за клуб во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами. Он выступает за «Боруссию» с августа 2019 года. Ранее Бенсебайни играл за «Ренн» и «Монпелье».

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 16 7 3 76-29 55
2
 Боруссия Д 26 17 2 7 57-35 53
3
 Унион Б 26 15 6 5 41-28 51
4
 Фрайбург 26 13 8 5 39-35 47
5
 РБ Лейпциг 26 13 6 7 49-33 45
6
 Айнтрахт Ф 26 11 8 7 47-37 41
7
 Байер 26 12 4 10 48-40 40
8
 Майнц 26 11 7 8 43-36 40
9
 Вольфсбург 26 10 9 7 46-34 39
10
 Боруссия М 26 8 8 10 40-44 32
11
 Вердер 26 9 4 13 40-50 31
12
 Аугсбург 26 8 5 13 34-47 29
13
 Кельн 26 6 10 10 33-44 28
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 26 7 4 15 35-46 25
16
 Герта 26 5 7 14 31-49 22
17
 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 26 4 8 14 29-45 20
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8.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
8.04 16:30
Байер – Айнтрахт Ф
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8.04 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 - : -
8.04 16:30
Фрайбург – Бавария
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8.04 16:30
Майнц – Вердер
 - : -
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Герта – РБ Лейпциг
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Боруссия М – Вольфсбург
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 15
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 10
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

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Эрмедин Демирович

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Аугсбург

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