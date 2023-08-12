«Штутгарт» и «Герта» вышли в 1/16 финала Кубка Германии

«Штутгарт» на выезде разгромил «Балинген» в матче 1/32 финала Кубка Германии — 4:0. В составе «швабов» забивали Энцо Мийо, Силас, Серу Гираси и Ватару Эндо.

«Герта» в гостях забила пять безответных мячей клубу «Карл-Цейс-Йена» — 5:0. У берлинцев отметились Палко Дардай, Харис Табакович, Марко Рихтер (дубль) и экс-игрок «Рубина» Филип Уремович.

Соперники «Штутгарта» и «Герты» по 1/16 финала определятся позже.