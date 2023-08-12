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Сегодня, 16:11

«Штутгарт» и «Герта» вышли в 1/16 финала Кубка Германии

Руслан Минаев
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«Штутгарт» на выезде разгромил «Балинген» в матче 1/32 финала Кубка Германии — 4:0. В составе «швабов» забивали Энцо Мийо, Силас, Серу Гираси и Ватару Эндо.

Германия. Кубок. 1/32 финала
12 авг, 14:00. Stadion an der Kreuzeiche (Ройтлинген)
Балинген
0:4
Штутгарт

«Герта» в гостях забила пять безответных мячей клубу «Карл-Цейс-Йена» — 5:0. У берлинцев отметились Палко Дардай, Харис Табакович, Марко Рихтер (дубль) и экс-игрок «Рубина» Филип Уремович.

Германия. Кубок. 1/32 финала
12 авг, 14:00. Ernst-Abbe-Sportfeld (Йена)
Карл Цейсс
0:5
Герта

Соперники «Штутгарта» и «Герты» по 1/16 финала определятся позже.

ФК Герта
ФК Штутгарт
0
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 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
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Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
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 - : -
19.08 16:30
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