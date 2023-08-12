Кейн: «Рад стать частью «Баварии», этот клуб отличается своим победным менталитетом»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал переход в мюнхенский клуб.
«Я очень рад стать частью «Баварии», — цитирует пресс-служба клуба Кейна. — «Бавария» — один из крупнейших клубов в мире. Я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне в течение своей карьеры. Этот клуб отличается своим победным менталитетом — здесь очень приятно находиться».
Соглашение 30-летнего англичанина с «Баварией» рассчитано до июня 2027 года. Нападающий будет выступать за мюнхенцев под 9-м номером.
В прошлом сезоне форвард провел 49 матчей за «Тоттенхэм», забил 32 гола и сделал 5 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
Новости