«Шальке» в гостях обыграл «Аугсбург»
«Шальке» в матче 10-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл «Аугсбург» со счетом 3:2. Победный гол забил Амин Харит.
«Шальке» занимает 9-е место в таблице. «Аугсбург» — 16-й.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
10-й тур
«Аугсбург» — «Шальке» — 2:3 (1:1)
Голы: Байер, 38 (1:0). Лихтштайнер, 45+1 — в свои ворота (1:1). Финнбогасон, 60 — с пенальти (2:1). Озан Кабак, 71 (2:2). Харит, 82 (2:3).
«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Макс, Удуокхай, Байер (Грегорич, 86), Хедира, Варгас, Финнбогасон, Нидерлехнер (Йагу Амарал, 78), Рихтер (Оксфорд, 68).
«Шальке»: Нюбель, Очипка, Сане (Калиджури, 9), Кенни, Озан Кабак, Маскарель, Раман (Шепф, 75), Сердар, Харит, Маккенни, Ут (Бургшталлер, 85).
Предупреждения: Калиджури, 23. Маскарель, 35. Маккенни, 57. Байер, 70. Хедира, 90. Шепф, 90+3. Варгас, 90+4. Нюбель, 90+5.
Судья: Иттрих (Германия).
3 ноября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/