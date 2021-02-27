Санчо вошел в историю бундеслиги
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отдал голевую передачу в матче 23-го тура чемпионата Германии с «Арминией» (3:0) и вошел в историю бундеслиги, сообщает Goal.
Санчо стал самым молодым футболистом, отдавшим 50 результативных передач в истории бундеслиги. Для этого 20-летнему вингеру понадобилось всего 99 матчей.
В игре с «Арминией» англичанин добавил к голевой передаче точный удар с пенальти. В нынешнем сезоне Санчо отдал 9 голевых передач и забил 6 мячей в 21 матче в бундеслиге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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