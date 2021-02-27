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Санчо вошел в историю бундеслиги

23:04
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отдал голевую передачу в матче 23-го тура чемпионата Германии с «Арминией» (3:0) и вошел в историю бундеслиги, сообщает Goal.

Санчо стал самым молодым футболистом, отдавшим 50 результативных передач в истории бундеслиги. Для этого 20-летнему вингеру понадобилось всего 99 матчей.

В игре с «Арминией» англичанин добавил к голевой передаче точный удар с пенальти. В нынешнем сезоне Санчо отдал 9 голевых передач и забил 6 мячей в 21 матче в бундеслиге.

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