«Шальке» сыграл вничью с «Унионом» и продлил серию без побед до 12 матчей

«Унион» в матче 30-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Шальке» со счетом 1:1.

На гол Роберта Андриха гости ответили точным ударом Джонджо Кенни.

Гельзенкирхенцы не выигрывают в бундеслиге 12 матчей подряд.

После этого матча «Унион» с 32 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице, «Шальке» с 38 баллами остался на 10-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

30-й тур

«Унион Б» — «Шальке-04» — 1:1 (1:1)

Голы: Андрих, 11 (1:0). Кенни, 28 (1:1).

«Унион Б»: Гикевич, Триммель, Фридрих, Хюбнер, Шлоттербек, Гентнер (Мес, 78), Юнус Малли (Премель, 69), Андрих, Уджа (Ингвартсен, 78), Андерссон, Бюльтер.

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Сане, Кенни (Беккер, 89), Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Шепф, Раман (Кутуджу, 60), Матондо (Бужеллаб, 83).

Предупреждения: Триммель, 36. Андрих, 37. Фридрих, 73. Миранда, 78.

Судья: Штилер (Германия).

7 июня. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».