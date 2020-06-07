«Шальке» сыграл вничью с «Унионом» и продлил серию без побед до 12 матчей
«Унион» в матче 30-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Шальке» со счетом 1:1.
На гол Роберта Андриха гости ответили точным ударом Джонджо Кенни.
Гельзенкирхенцы не выигрывают в бундеслиге 12 матчей подряд.
После этого матча «Унион» с 32 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице, «Шальке» с 38 баллами остался на 10-й строчке.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
30-й тур
«Унион Б» — «Шальке-04» — 1:1 (1:1)
Голы: Андрих, 11 (1:0). Кенни, 28 (1:1).
«Унион Б»: Гикевич, Триммель, Фридрих, Хюбнер, Шлоттербек, Гентнер (Мес, 78), Юнус Малли (Премель, 69), Андрих, Уджа (Ингвартсен, 78), Андерссон, Бюльтер.
«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Сане, Кенни (Беккер, 89), Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Шепф, Раман (Кутуджу, 60), Матондо (Бужеллаб, 83).
Предупреждения: Триммель, 36. Андрих, 37. Фридрих, 73. Миранда, 78.
Судья: Штилер (Германия).
7 июня. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».