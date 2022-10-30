«Фрайбург» в гостях победил «Шальке»

«Фрайбург» в гостях обыграл «Шальке» со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил Винченцо Грифо.

Благодаря этой победе «Фрайбург» поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 24 очка в 12 матчах. «Шальке» идет на 18 строчке: 6 очков после 12 игр.