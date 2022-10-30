Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:29

«Фрайбург» в гостях победил «Шальке»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Фрайбург» в гостях обыграл «Шальке» со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил Винченцо Грифо.

Благодаря этой победе «Фрайбург» поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 24 очка в 12 матчах. «Шальке» идет на 18 строчке: 6 очков после 12 игр.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
30 окт, 19:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
0:2
Фрайбург

ФК Фрайбург
ФК Шальке
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игровая ночь в НХЛ: Кучеров разошелся и принес победу своей команде, а Капризов отметил юбилей
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Унион» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха благодаря голу на 90+7-й минуте
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
2
 Бавария 12 7 4 1 38-10 25
3
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
4
 Боруссия Д 12 7 1 4 20-15 22
5
 Айнтрахт Ф 12 6 2 4 25-20 20
6
 РБ Лейпциг 12 5 4 3 22-18 19
7
 Майнц 12 5 3 4 18-19 18
8
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
9
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
10
 Боруссия М 12 4 4 4 20-19 16
11
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
12
 Вольфсбург 12 3 5 4 17-19 14
13
 Аугсбург 12 4 2 6 15-21 14
14
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
15
 Штутгарт 12 2 5 5 15-21 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 12 2 1 9 11-32 7
18
 Шальке 12 1 3 8 11-28 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.10 21:30
Вердер – Герта
 1 : 0
29.10 16:30
Бавария – Майнц
 6 : 2
29.10 16:30
РБ Лейпциг – Байер
 2 : 0
29.10 16:30
Штутгарт – Аугсбург
 2 : 1
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 4 : 0
29.10 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 1 : 2
30.10 17:30
Унион Б – Боруссия М
 2 : 1
30.10 19:30
Шальке – Фрайбург
 0 : 2
30.10 21:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 9
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 8
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 7
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 5
Мергим Бериша

Мергим Бериша

Аугсбург

 4
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 11 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 9 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 10 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости