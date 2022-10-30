«Фрайбург» в гостях победил «Шальке»
«Фрайбург» в гостях обыграл «Шальке» со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей дубль оформил Винченцо Грифо.
Благодаря этой победе «Фрайбург» поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 24 очка в 12 матчах. «Шальке» идет на 18 строчке: 6 очков после 12 игр.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|12
|8
|2
|2
|21-9
|26
|
2
|Бавария
|12
|7
|4
|1
|38-10
|25
|
3
|Фрайбург
|12
|7
|3
|2
|18-13
|24
|
4
|Боруссия Д
|12
|7
|1
|4
|20-15
|22
|
5
|Айнтрахт Ф
|12
|6
|2
|4
|25-20
|20
|
6
|РБ Лейпциг
|12
|5
|4
|3
|22-18
|19
|
7
|Майнц
|12
|5
|3
|4
|18-19
|18
|
8
|Вердер
|12
|5
|3
|4
|21-18
|18
|
9
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|
10
|Боруссия М
|12
|4
|4
|4
|20-19
|16
|
11
|Кельн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|
12
|Вольфсбург
|12
|3
|5
|4
|17-19
|14
|
13
|Аугсбург
|12
|4
|2
|6
|15-21
|14
|
14
|Герта
|12
|2
|5
|5
|14-17
|11
|
15
|Штутгарт
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
16
|Байер
|12
|2
|3
|7
|16-25
|9
|
17
|Бохум
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
|
18
|Шальке
|12
|1
|3
|8
|11-28
|6
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.10
|21:30
|
Вердер – Герта
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Бавария – Майнц
|6 : 2
|29.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 0
|29.10
|16:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|2 : 1
|29.10
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|4 : 0
|29.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|1 : 2
|30.10
|17:30
|
Унион Б – Боруссия М
|2 : 1
|30.10
|19:30
|
Шальке – Фрайбург
|0 : 2
|30.10
|21:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|9
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|9
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|8
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|9
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|10
|1
|2
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