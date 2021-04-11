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«Шальке» одержал вторую победу в бундеслиге в 2021-м году

18:31
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«Шальке» в матче 28-го тура чемпионата Германии на своем поле обыграл «Аугсбург» (1:0).

Единственный мяч на четвертой минуте забил Суат Сердар. Это победа стала для клуба из Гельзенкирхена второй в бундеслиге с 9 января, когда кобальтовые одолели «Хоффенхайм» (4:0).

Несмотря на успех, «Шальке» продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице с 13 очками, «Аугсбург» 11-й с 32 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

«Шальке-04» — «Аугсбург» — 1:0 (1:0)

Гол: Сердар, 4.

«Шальке-04»: Ферманн, Очипка (Колашинац, 75), Беккер, Тиав, Стамбули, Маскарель, Сердар, Харит (Гонсалу Пасьенсия, 85), Боздоган (Мустафи, 79), Айдин, Хюнтелар (Хоппе, 84).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Удуокхай, Гумны (Педерсен, 71), Калиджури (Нидерлехнер, 71), Хедира (Штробль, 46), Хан (Грегорич, 79), Груэсо, Рихтер, Варгас (Бенеш, 79).

Предупреждения: Гауэлеув, 35. Фрамбергер, 74.

Судья: Осмерс.

11 апреля. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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