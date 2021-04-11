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Коман получил несерьезное повреждение в матче с «Унионом» и сможет сыграть против «ПСЖ»

10:32
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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман получил несерьезное повреждение в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Униона» (1:1), сообщает RMC Sport.

По информации источника, 24-летний француз, замененный в перерыве встречи из-за проблем с коленом, успеет восстановиться к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля. Начало встречи — в 22.00 (мск). Мюнхенцы проиграли первый матч со счетом 2:3.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/bundesliga/bayern-nouvelles-rassurantes-pour-coman-sorti-a-la-pause-avant-le-psg_AV-202104100220.html

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