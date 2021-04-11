Коман получил несерьезное повреждение в матче с «Унионом» и сможет сыграть против «ПСЖ»
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман получил несерьезное повреждение в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Униона» (1:1), сообщает RMC Sport.
По информации источника, 24-летний француз, замененный в перерыве встречи из-за проблем с коленом, успеет восстановиться к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля. Начало встречи — в 22.00 (мск). Мюнхенцы проиграли первый матч со счетом 2:3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/bundesliga/bayern-nouvelles-rassurantes-pour-coman-sorti-a-la-pause-avant-le-psg_AV-202104100220.html
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