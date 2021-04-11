«Майнц» на последних минутах вырвал победу в матче с «Кельном»

«Майнц» в выездном мате 28-го тура чемпионата Германии одержал победу над «Кельном» (3:2).

Решающий гол на первой компенсированной ко второму тайму минуте забил полузащитник Леандро Баррейра.

После этой победы «Майнц» покинул зону переходных матчей и поднялся на 14-е место в 28 очками, «Кельн» — предпоследний (23 очка).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

«Кельн» — «Майнц» — 2:3 (1:1)

Голы: Боэтиус, 11 (0:1). Дуда, 43 — с пенальти (1:1). Скири, 61 (2:1). Онисиво, 65 (2:2). Баррейро, 90+1 (2:3).

«Кельн»: Т.Хорн, Хектор, Мере (Борнау, 78), Кцихос, Эхизибуэ (Я.Хорн, 46), Каттербах (Якобс, 46), Кайнц, Дуда (Реджбецай, 69), Скири, Вольф, Андерссон (Арокодаре, 76).

«Майнц»: Центнер, Белль, Да Коста, Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Кор, Баррейро (Хак, 90+6), Боэтиус (Латца, 79), Онисиво (Куэйсон, 79), Буркардт (Солои, 55).

Предупреждения: Дуда, 22. Каттербах, 34. Мвене, 42.

Судья: Брих.

11 апреля. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».