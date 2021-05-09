Томас Шааф может вернуться на пост главного тренера «Вердера». Летом он может сменить на этой должности Флориана Кохфельдта, сообщает Bild.

Окончательное решение будет принято после завершения сезона. 60-летний Шааф с 2018 года занимает пост технического директора клуба из Бремена, однако он не объявлял о завершении тренерской карьеры.

«Вердер» ведет борьбу за выживание в бундеслиге. Команда после 32 туров занимает 15 место, набрав 31 очко.