Шааф может вернуться на пост главного тренера «Вердера»
9 мая 2021, 23:33
Томас Шааф может вернуться на пост главного тренера «Вердера». Летом он может сменить на этой должности Флориана Кохфельдта, сообщает Bild.
Окончательное решение будет принято после завершения сезона. 60-летний Шааф с 2018 года занимает пост технического директора клуба из Бремена, однако он не объявлял о завершении тренерской карьеры.
«Вердер» ведет борьбу за выживание в бундеслиге. Команда после 32 туров занимает 15 место, набрав 31 очко.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю