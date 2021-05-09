Максимилиан Филипп заявил, что хочет остаться в «Вольфбсурге»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп, который находится в аренде в «Вольфсбурге», заявил, что хотел бы продолжить карьеру в немецком клубе.

«Да, я хотел бы остаться. В «Вольфсбурге» я чувствую себя как дома, меня тут очень хорошо приняли», — цитирует Филиппа Kicker.

В нынешнем сезоне бундеслиги 27-летний Филипп провел 22 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Аренда Филиппа обошлась «Вольфсбургу» в 2 миллиона евро, а сумма выкупа составляет 11 млн.

Московский клуб приобрел футболиста за 20 миллионов евро. Контракт Филиппа с «Динамо» истекает летом 2023 года.