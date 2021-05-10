Стали известны детали контракта Флика в сборной Германии

Стало известно, на каких условиях Ханс-Дитер Флик заключит контракт со сборной Германией, сообщает Abendzeitung M?nchen.

По данным источника, специалист подпишет с национальной командой контракт сроком на три года. Сообщалось, что Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020. Накануне Немецкий футбольный союз DFB подтвердил, что начнет переговоры с тренером.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет пост после Евро-2020.