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Стали известны детали контракта Флика в сборной Германии

14:02
Ханс Флик. Фото Twitter
Ханс Флик. Фото Twitter
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Стало известно, на каких условиях Ханс-Дитер Флик заключит контракт со сборной Германией, сообщает Abendzeitung M?nchen.

По данным источника, специалист подпишет с национальной командой контракт сроком на три года. Сообщалось, что Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020. Накануне Немецкий футбольный союз DFB подтвердил, что начнет переговоры с тренером.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет пост после Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.abendzeitung-muenchen.de/

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