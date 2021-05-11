Бюрки близок к продлению контракта с «Боруссией» из Дортмунда

Голкипер «Боруссии» из Дортмунда Роман Бюрки близок к продлению контракта с клубом.

«Ходят различные слухи о моем будущем, но все знают, насколько мне комфортно здесь. Мне нравятся амбиции «Боруссии», поэтому я хочу остаться здесь. У нас одни и те же цели: выиграть титулы. Я очень амбициозен», — приводит слова 30-летнего голкипера Sky Germany.

Действующий договор Бюрки рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету швейцарца 5 «сухих» матчей в 17 играх бундеслиги.