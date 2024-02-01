Сарагоса — о досрочном переходе в «Баварию»: «Мы ставим перед собой высокие цели»

Испанский вингер Брайан Сарагоса поделился впечатлениями от досрочного перехода в «Баварию».

«Я перехожу в «Баварию», чтобы расти здесь, в одном из крупнейших клубов мира. Я очень благодарен «Гранаде» за прекрасное время, проведенное вместе, и за все, что клуб сделал для меня. Я никогда этого не забуду. Сейчас я также чувствую огромную поддержку в «Баварии». Я с нетерпением жду того, что будет дальше. Мы ставим перед собой высокие цели», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

В интервью клубному каналу «Баварии» Сарагоса назвал свои сильные игровые качества.

«Я быстрый игрок, мне нравится идти в дриблинг, я представляю угрозу перед воротами», — отметил он.

В декабре «Бавария» объявила о переходе Сарагосы, который должен был присоединиться к команде в конце сезона-2023/24. Теперь немецкий клуб арендовал 22-летнего испанца до лета. Ранее футболист выступал за «Гранаду», в которой всего провел 58 матчей и забил 11 голов.