Сарагоса — о досрочном переходе в «Баварию»: «Мы ставим перед собой высокие цели»
Испанский вингер Брайан Сарагоса поделился впечатлениями от досрочного перехода в «Баварию».
«Я перехожу в «Баварию», чтобы расти здесь, в одном из крупнейших клубов мира. Я очень благодарен «Гранаде» за прекрасное время, проведенное вместе, и за все, что клуб сделал для меня. Я никогда этого не забуду. Сейчас я также чувствую огромную поддержку в «Баварии». Я с нетерпением жду того, что будет дальше. Мы ставим перед собой высокие цели», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.
В интервью клубному каналу «Баварии» Сарагоса назвал свои сильные игровые качества.
«Я быстрый игрок, мне нравится идти в дриблинг, я представляю угрозу перед воротами», — отметил он.
В декабре «Бавария» объявила о переходе Сарагосы, который должен был присоединиться к команде в конце сезона-2023/24. Теперь немецкий клуб арендовал 22-летнего испанца до лета. Ранее футболист выступал за «Гранаду», в которой всего провел 58 матчей и забил 11 голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|19
|15
|4
|0
|50-14
|49
|
2
|Бавария
|19
|15
|2
|2
|56-18
|47
|
3
|Штутгарт
|19
|12
|1
|6
|43-25
|37
|
4
|Боруссия Д
|19
|10
|6
|3
|40-26
|36
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|10
|3
|6
|42-26
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|19
|8
|7
|4
|30-22
|31
|
7
|Фрайбург
|19
|8
|4
|7
|25-31
|28
|
8
|Хоффенхайм
|19
|7
|4
|8
|35-37
|25
|
9
|Вердер
|19
|6
|5
|8
|28-32
|23
|
10
|Хайденхайм
|19
|6
|5
|8
|28-35
|23
|
11
|Вольфсбург
|19
|6
|4
|9
|23-30
|22
|
12
|Боруссия М
|19
|5
|6
|8
|35-38
|21
|
13
|Аугсбург
|19
|5
|6
|8
|28-36
|21
|
14
|Бохум
|19
|4
|8
|7
|21-37
|20
|
15
|Унион Б
|18
|5
|2
|11
|18-32
|17
|
16
|Кельн
|19
|2
|6
|11
|12-34
|12
|
17
|Майнц
|18
|1
|8
|9
|14-30
|11
|
18
|Дармштадт
|19
|2
|5
|12
|22-47
|11
|2.02
|22:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|- : -
|3.02
|17:30
|
Бавария – Боруссия М
|- : -
|3.02
|17:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|3.02
|17:30
|
Дармштадт – Байер
|- : -
|3.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|3.02
|17:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|3.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|4.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|- : -
|4.02
|19:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|23
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|13
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|16
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|14
|1
|5