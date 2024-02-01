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Сарагоса — о досрочном переходе в «Баварию»: «Мы ставим перед собой высокие цели»

Алина Савинова
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Испанский вингер Брайан Сарагоса поделился впечатлениями от досрочного перехода в «Баварию».

«Я перехожу в «Баварию», чтобы расти здесь, в одном из крупнейших клубов мира. Я очень благодарен «Гранаде» за прекрасное время, проведенное вместе, и за все, что клуб сделал для меня. Я никогда этого не забуду. Сейчас я также чувствую огромную поддержку в «Баварии». Я с нетерпением жду того, что будет дальше. Мы ставим перед собой высокие цели», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

В интервью клубному каналу «Баварии» Сарагоса назвал свои сильные игровые качества.

«Я быстрый игрок, мне нравится идти в дриблинг, я представляю угрозу перед воротами», — отметил он.

В декабре «Бавария» объявила о переходе Сарагосы, который должен был присоединиться к команде в конце сезона-2023/24. Теперь немецкий клуб арендовал 22-летнего испанца до лета. Ранее футболист выступал за «Гранаду», в которой всего провел 58 матчей и забил 11 голов.

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2024/02/bryan-zaragoza-now-a-bayern-player
Футбол
ФК Бавария
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«Герта» проиграла «Кайзерслаутерну» в Кубке Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 19 15 4 0 50-14 49
2
 Бавария 19 15 2 2 56-18 47
3
 Штутгарт 19 12 1 6 43-25 37
4
 Боруссия Д 19 10 6 3 40-26 36
5
 РБ Лейпциг 19 10 3 6 42-26 33
6
 Айнтрахт Ф 19 8 7 4 30-22 31
7
 Фрайбург 19 8 4 7 25-31 28
8
 Хоффенхайм 19 7 4 8 35-37 25
9
 Вердер 19 6 5 8 28-32 23
10
 Хайденхайм 19 6 5 8 28-35 23
11
 Вольфсбург 19 6 4 9 23-30 22
12
 Боруссия М 19 5 6 8 35-38 21
13
 Аугсбург 19 5 6 8 28-36 21
14
 Бохум 19 4 8 7 21-37 20
15
 Унион Б 18 5 2 11 18-32 17
16
 Кельн 19 2 6 11 12-34 12
17
 Майнц 18 1 8 9 14-30 11
18
 Дармштадт 19 2 5 12 22-47 11
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2.02 22:30
Хайденхайм – Боруссия Д
 - : -
3.02 17:30
Бавария – Боруссия М
 - : -
3.02 17:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
3.02 17:30
Дармштадт – Байер
 - : -
3.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
3.02 17:30
Майнц – Вердер
 - : -
3.02 20:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
4.02 17:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 - : -
4.02 19:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 23
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 13
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 8
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 16 2 4
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 14 1 5
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