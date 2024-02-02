Васильев высказался о долгах «Шальке»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и болельщик петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о долгах «Шальке» и отказе немецкого клуба от титульного спонсора в лице «Газпрома».

«Ситуация с «Шальке» — это последствия выстрела себе в ногу, когда клуб отказался от «Газпрома». Сейчас это все проявляется. Чем дальше, тем это будет проявляться все больше. Конечно, жалко, потому что это была достаточно сильная команда, за ней было интересно наблюдать. Постепенно западным русофобам будет приходить осознание, что без России им будет тяжело прожить. Может быть, они все-таки остановятся и подумают, что так дальше продолжаться не может, и примут адекватное решение. Мы же говорили: «Ребят, вы еще вспомните, что были неправы». Если бы «Газпром» продолжал быть спонсором «Шальке», то такой ситуации бы не было, абсолютно уверен в этом. Много лет «Газпром» спонсировал «Шальке», тогда у них было все в порядке. Клуб показывал хорошие результаты, был в верхней части турнирной таблицы. Но сейчас они превратятся в любительский клуб. Что хотели, то и получили. Жалко здесь спортсменов и их труд, который был вложен в раскрутку такого футбольного клуба», — приводит слова Васильева Legalbet.

Ранее стало известно, что «Шальке» может прекратить существование в случае вылета в третий немецкий дивизион. По данным издания Sky Sport Deutschland, клуб не сможет получить лицензию из-за долгов свыше 165 миллионов евро, если по итогам сезона покинет вторую бундеслигу.

После 19 туров второй бундеслиги «Шальке» занимает 15-е место в турнирной таблице с 20 очками.

«Газпром» был спонсором команды с 2007 года, но в феврале 2022-го клуб решил отказаться от сотрудничества с российской компанией из-за ситуации на Украине.