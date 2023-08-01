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Сегодня, 16:57

Сане не хочет переходить в «Барселону»

Виктория Кравченко
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Вингер «Баварии» Лерой Сане не хочет переходить в «Барселону» на место Усмана Дембеле, который в ближайшее время станет игроком «ПСЖ», сообщает Bild.

По данным источника, футболист намерен остаться в «Баварии».

Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро. За «Баварию» он выступает с лета 2020 года. С тех пор он провел 133 матча, в которых записал на свой счет 38 голов и 37 результативных передач.

Лерой Сане
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