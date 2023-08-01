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Тухель: «Уход Мане из «Баварии» — моя ответственность»

Мария Гусева
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал переход нападающего Садио Мане в «Аль-Наср».

«Мы крепко обнялись. Мы поняли, что нам не нравится сложившаяся ситуация, — цитирует Goal Тухеля. — Я понимаю, что он чувствует себя обиженным. Я также не чувствую себя счастливым. Мы не раскрыли его потенциал в полной мере. Его уход является моей ответственностью».

31 июля нападающий попрощался с «Баварией». Мане перешел в мюнхенский клуб из «Ливерпуля» летом прошлого года. Он провел за «Баварию» 38 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач.

В составе мюнхенцев нападающий стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.

Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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