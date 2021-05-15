Салихамиджич уверен, что Герд Мюллер был бы рад за Левандовски

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич после матча 33-го тура бундеслиги против «Фрайбурга» (2:2) отметил Роберта Левандовски. Форвард забил 40-й мяч чемпионате и повторил рекорд Герда Мюллера.

«На протяжении нескольких недель предполагалось, что он сможет достичь этого рекорда, — цитирует Салихамиджича «Bayern & Germany» 15 мая. — Роберт — лучший футболист мира, он уже некоторое время является лучшим нападающим мира. Я очень рад за него. Это было бы невозможно без мастерства его партнеров.

Я очень хотел бы, чтобы Герд был на стадионе сегодня. Думаю, что он был бы очень рад за Роберта. Герд был безупречным спортсменом, и Роберт обожает его, как и все мы. «Бавария» может гордиться двумя такими уникальными нападающими».

75-летний Герд Мюллер страдает от болезни Альцгеймера.