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«Бавария» готова заплатить за Хакими 50 миллионов евро

08:00
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«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Интера» Ашрафу Хакими, сообщает Mundo Deportivo.

Мюнхенский клуб намерен предложить за игрока сумму в 50 миллионов евро. Контракт Хакими с «Интером» рассчитан еще на четыре года.

Далеко не самое стабильное финансовое положение миланского «Интера» становится причиной появления слухов о возможном уходе его ключевых футболистов в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне 22-летний игрок обороны провел уже 44 матча, по ходу которых семь раз отличался голами и отдал десять результативных передач.

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