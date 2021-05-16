«Бавария» готова заплатить за Хакими 50 миллионов евро
08:00
«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Интера» Ашрафу Хакими, сообщает Mundo Deportivo.
Мюнхенский клуб намерен предложить за игрока сумму в 50 миллионов евро. Контракт Хакими с «Интером» рассчитан еще на четыре года.
Далеко не самое стабильное финансовое положение миланского «Интера» становится причиной появления слухов о возможном уходе его ключевых футболистов в ближайшее трансферное окно.
В текущем сезоне 22-летний игрок обороны провел уже 44 матча, по ходу которых семь раз отличался голами и отдал десять результативных передач.
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