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Левандовски прокомментировал повторение рекорда Герда Мюллера

19:58
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал повторение рекорда немецкого бомбардира Герда Мюллера по количеству голов в одном сезоне бундеслиги. В матче с «Фрайбургом» он забил 40-й мяч в сезоне 2020/2021.

«Я достиг цели, которая когда-то казалась невозможной. Горжусь тем, что создаю историю «Баварии» и участвую в написании истории, которую болельщики будут рассказывать детям, следуя примеру таких легенд, как Мюллер.

Индивидуальные рекорды в футболе возможны только благодаря товарищам по команде, я благодарю их и весь персонал «Баварии». Всегда ставлю планку как можно выше, всегда жду от себя большего и хочу преодолеть новые границы. Это мой путь», - написал Левандовски в Instagram.

«Бавария» уже обеспечила себе чемпионство. Команда набрала 75 очков.

 

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