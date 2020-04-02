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Румменигге считает, что коронавирус избавит футбол от огромных зарплат и трансферных сумм

13:53
Карл-Хайнц Румменигге и игроки «Баварии». Фото L'Equipe
Карл-Хайнц Румменигге и игроки «Баварии». Фото L'Equipe
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что у нынешнего кризиса есть полезная составляющая. Он считает, что сжатие футбольного рынка из-за пандемии коронавируса поможет его оздоровить.

— Любой кризис приносит с собой шанс, — цитирует L'Equipe Румменигге. — Зарплаты и трансферные суммы уже давно достигли нездоровых размеров. Коронавирус и вызванный им кризис, по крайней мере, приведут к прекращению этого стремления: «Больше, дороже, быстрее». Спрос и предложение урегулируют рынок трансферов и установят новый баланс.

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