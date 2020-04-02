Румменигге считает, что коронавирус избавит футбол от огромных зарплат и трансферных сумм

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что у нынешнего кризиса есть полезная составляющая. Он считает, что сжатие футбольного рынка из-за пандемии коронавируса поможет его оздоровить.

— Любой кризис приносит с собой шанс, — цитирует L'Equipe Румменигге. — Зарплаты и трансферные суммы уже давно достигли нездоровых размеров. Коронавирус и вызванный им кризис, по крайней мере, приведут к прекращению этого стремления: «Больше, дороже, быстрее». Спрос и предложение урегулируют рынок трансферов и установят новый баланс.