Румменигге об уходе Месси из «Барселоны»: «Испанская лига забила в свои ворота»
18:18
Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после победы немецкого клуба в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) высказался об уходе Лионеля Месси.
«Мы смотрели на команду и видели, какую тактику она применяет. После ухода Месси у «Барселоны» вырвана душа. У них сложные времена», — цитирует Румменигге Bild.
Месси в летнее трансферное окно перешел в «ПСЖ». В системе «Барселоны» аргентинец играл с 2000 года.
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