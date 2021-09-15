Румменигге об уходе Месси из «Барселоны»: «Испанская лига забила в свои ворота»

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после победы немецкого клуба в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) высказался об уходе Лионеля Месси.

«Мы смотрели на команду и видели, какую тактику она применяет. После ухода Месси у «Барселоны» вырвана душа. У них сложные времена», — цитирует Румменигге Bild.

Месси в летнее трансферное окно перешел в «ПСЖ». В системе «Барселоны» аргентинец играл с 2000 года.