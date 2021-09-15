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Иван Перишич может вернуться в «Баварию»

18:11
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Полузащитник «Интера» Иван Перишич может вернуться в «Баварию», где он выступал ранее на правах аренды, сообщает Todofichajes. Следующим летом у 32-летнего хорвата заканчивается контракт с миланским клубом и мюнхенцы смогут подписать его бесплатно.

«Бавария» готова начать переговоры с Перишичем уже в январе. Сам игрок тоже не против вернуться в мюнхенский клуб.

Напомним, что Перишич выступал за «Баварию» в сезоне-2019/20. В составе мюнхенского клуба он сыграл 35 матчей, в которых забил восемь голов и отдал десять результативных передач. Также вместе с «Баварией» он стал победителем Лиги чемпионов.

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