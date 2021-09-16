Форвард «Зальцбурга» Адейеми заявил, что хотел бы перейти в «Баварию»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми заявил, что хотел бы перейти в «Баварию».

«Если «Бавария» сделает мне предложение, я перейду туда. Сейчас я хочу показать, что я умею, кто я такой и что клуб допустил ошибку, отпустив меня. Это меня мотивирует», — приводит Marca слова Адейеми.

Адейеми родился в Мюнхене, он занимался в академии «Баварии» с 2009 по 2011 год. В сезоне-2021/22 19-летний немец провел 11 матчей за «Зальцбург», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.