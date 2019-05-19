Ройс считает, что "Бавария" заслужила чемпионский титул

Капитан и нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс поздравил "Баварию" с чемпионством, информирует L'Equipe.

"Бавария" стала чемпионом Германии в сезоне-2018/19. Мюнхенцы в заключительном туре разгромили "Айнтрахт" и не позволили обойти себя "Боруссии".

– Конечно, мы очень разочарованы. Был реальный шанс стать чемпионами бундеслиги, но мы оступились в решающий момент. Хотелось бы отметить, что "Бавария" заслужила чемпионский титул, – цитирует Ройса L'Equipe.

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