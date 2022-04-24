Левандовски о новом контракте с «Баварией»: «Пока ничего не происходит»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о продлении контракта с немецким клубом.

«Скоро состоится встреча [c руководством], но пока ничего особенного не происходит. Я тоже это вижу. Ситуация для меня не так уж и легкая», — сказал Левандовски в эфире Sky.

В нынешнем сезоне нападающий забил 48 голов в 43 матчах за мюнхенцев. В чемпионате Германии у него 33 мяча за 31 игру. Контракт форварда с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.