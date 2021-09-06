Рибери после завершения карьеры получит работу в «Баварии»
17:35
38-летний полузащитник Франк Рибери пока не планирует завершать карьеру. Он должен подписать контракт с итальянской «Салернитаной».
Между тем L'Equipe сообщает, что «Бавария» уже пообещала Рибери работу в клубе после того, как полузащитник повесит бутсы на гвоздь.
Восьмикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Франк Рибери два последних сезона провел в итальянской «Фиорентине». По окончании прошлого сезона Рибери стал свободным агентом.
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