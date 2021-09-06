Рибери после завершения карьеры получит работу в «Баварии»

38-летний полузащитник Франк Рибери пока не планирует завершать карьеру. Он должен подписать контракт с итальянской «Салернитаной».

Между тем L'Equipe сообщает, что «Бавария» уже пообещала Рибери работу в клубе после того, как полузащитник повесит бутсы на гвоздь.

Восьмикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Франк Рибери два последних сезона провел в итальянской «Фиорентине». По окончании прошлого сезона Рибери стал свободным агентом.