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Рибери после завершения карьеры получит работу в «Баварии»

17:35
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38-летний полузащитник Франк Рибери пока не планирует завершать карьеру. Он должен подписать контракт с итальянской «Салернитаной».

Между тем L'Equipe сообщает, что «Бавария» уже пообещала Рибери работу в клубе после того, как полузащитник повесит бутсы на гвоздь.

Восьмикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Франк Рибери два последних сезона провел в итальянской «Фиорентине». По окончании прошлого сезона Рибери стал свободным агентом.

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Иван Шитик все материалы автора

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