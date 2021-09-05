«Бавария» намерена продлить контракт с Гнабри
17:27
«Бавария» намерена продлить контракт с нападающим Сержем Гнабри. Мюнхенский клуб уже начал переговоры с 26-летним немцем, сообщает Sport1.
Нынешний контракт футболиста истекает летом 2023 года. Мюнхенский клуб хочет заключить с футболистом новое долгосрочное соглашение.
В этом сезоне Гнабри забил 2 гола в трех матчах бундеслиге. В прошлом сезоне на его счету 10 голов и 5 передач в 27 встречах.
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