«Бавария» намерена продлить контракт с Гнабри

«Бавария» намерена продлить контракт с нападающим Сержем Гнабри. Мюнхенский клуб уже начал переговоры с 26-летним немцем, сообщает Sport1.

Нынешний контракт футболиста истекает летом 2023 года. Мюнхенский клуб хочет заключить с футболистом новое долгосрочное соглашение.

В этом сезоне Гнабри забил 2 гола в трех матчах бундеслиге. В прошлом сезоне на его счету 10 голов и 5 передач в 27 встречах.