Лерой Сане может перейти в «Челси» в зимнее трансферное окно
08:59
Вингер «Баварии» Лерой Сане может вернуться в чемпионат Англии, сообщает Talksport.
По информации источника, 25-летний футболист намерен покинуть немецкий клуб в зимнее трансферное окно. Интерес к немцу проявляют «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Фаворитом в борьбе за Сане является «Челси», выступающий в Лиге чемпионов.
Сане перешел в мюнхенский клуб в июле 2020 года. С 2016 по 2020 год немец выступал в чемпионате Англии за «Манчестер Сити».
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