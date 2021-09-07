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Лерой Сане может перейти в «Челси» в зимнее трансферное окно

08:59
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Вингер «Баварии» Лерой Сане может вернуться в чемпионат Англии, сообщает Talksport.

По информации источника, 25-летний футболист намерен покинуть немецкий клуб в зимнее трансферное окно. Интерес к немцу проявляют «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Фаворитом в борьбе за Сане является «Челси», выступающий в Лиге чемпионов.

Сане перешел в мюнхенский клуб в июле 2020 года. С 2016 по 2020 год немец выступал в чемпионате Англии за «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://talksport.com/

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Александр Кравченко все материалы автора

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