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Сегодня, 18:05

«Реал» подпишет 17-летнего воспитанника «Барселоны» Браво

Виктория Кравченко
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Молодой нападающий «Байера» Икер Браво может стать игроком «Реала», сообщает журналист Жерар Ромеро.

По данным источника, руководство мадридцев хочет видеть форварда в команде. 17-летний футболист является воспитанником «Барселоны», в академии каталонцев он занимался с 5 лет.

Игроком «Байера» он стал летом прошлого 2021 года.

«Реал» 10 августа стал в пятый раз обладателем Суперкубка УЕФА.

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 Фрайбург 1 1 0 0 4-0 3
3
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
4
 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
6
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
7
 Кельн 1 1 0 0 3-1 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 РБ Лейпциг 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
11
 Штутгарт 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-3 0
13
 Герта 1 0 0 1 1-3 0
14
 Шальке 1 0 0 1 1-3 0
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 Байер 1 0 0 1 0-1 0
16
 Аугсбург 1 0 0 1 0-4 0
17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
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 Бохум 1 0 0 1 1-2 0
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12.08 21:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
13.08 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
13.08 16:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
13.08 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
13.08 16:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
13.08 16:30
Вердер – Штутгарт
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Шальке – Боруссия М
 - : -
14.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
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Бавария – Вольфсбург
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Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 2
Науиру Аамада

Науиру Аамада

Штутгарт

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 2
Саркис Адамян

Саркис Адамян

Кельн

 1
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

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Штефан Пош

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