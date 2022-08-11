«Реал» подпишет 17-летнего воспитанника «Барселоны» Браво

Молодой нападающий «Байера» Икер Браво может стать игроком «Реала», сообщает журналист Жерар Ромеро.

По данным источника, руководство мадридцев хочет видеть форварда в команде. 17-летний футболист является воспитанником «Барселоны», в академии каталонцев он занимался с 5 лет.

Игроком «Байера» он стал летом прошлого 2021 года.

«Реал» 10 августа стал в пятый раз обладателем Суперкубка УЕФА.