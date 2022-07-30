Два ассиста Азмуна не спасли «Байер» от вылета из Кубка Германии

«Байер» проиграл в первом официальном матче сезона-2022/23. Леверкузенцы в гостях не смогли обыграть клуб третьей лиги Германии «Эльферсберг» — 3:4.

В составе «Байера» две результативные передачи на счету нападающего Сердара Азмуна. Один из голов забил новичок клуба Адам Гложек.

Россиянин Андрей Лунев провел матч на скамейке запасных.

6 августа «Байер» сыграет с дортмундской «Боруссией» в 1-м туре бундеслиги. Начало — в 19.30 мск.