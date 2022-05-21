Президент ла лиги не верит в переход Левандовски в «Барселону»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением по поводу возможного перехода форварда «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

«Все просто, у «Барселоны» более 500 миллионов евро потеряно за последние два года, нужно восстановиться, чтобы подписывать игроков.

У Левандовского по контракту остался год в «Баварии». С учетом его требований по зарплате и оценки игрока немецким клубом, я не вижу его в «Барселоне», — цитирует Тебаса Marca.

18 мая сообщалось, что «Барселона» предлагает поляку контракт до конца июня 2025 года. Он согласен на предложенные условия, теперь испанскому клубу необходимо достичь договоренности с «Баварией» по поводу трансфера.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 голов и отдал 7 результативных передач в 46 матчах за «Баварию». После завершения чемпионата Германии-2021/22 форвард сообщил о желании покинуть клуб. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.