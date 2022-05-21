Левандовски не будет бойкотировать тренировки «Баварии» из уважения к клубу

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не будет бойкотировать немецкую команду из-за сложностей с переходом в «Барселону», сообщает Sport1. Футболист хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

По данным источника, поляк планирует покинуть мюнхенский клуб на позитивной ноте. Он не будет устраивать скандал и бойкотировать тренировки из-за перехода в «Барселону». Левандовски будет вести себя как профессиональный спортсмен.

В сезоне-2021/22 футболист забил 50 голов и отдал 7 результативных передач в 46 матчах за «Баварию». После завершения чемпионата Германии-2021/22 форвард сообщил о желании покинуть клуб. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.