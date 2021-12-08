Президент «Баварии» надеется, что Левандовски завершит карьеру в мюнхенском клубе

Президент «Баварии» Херберт Хайнер выразил надежду на то, что нападающий Роберт Левандовски завершит карьеру в мюнхенском клубе.

«Я был бы очень счастлив, если бы Роберт завершил карьеру в «Баварии». Я всегда говорил, что в нашем клубе максимально ценят Левандовски», — приводит TVP Sport со ссылкой на Bild слова Хайнера.

Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года. В сезоне-2021/22 33-летний поляк забил 27 голов и отдал 2 результативных передачи в 21 матче за команду.