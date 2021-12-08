Президент «Баварии» надеется, что Левандовски завершит карьеру в мюнхенском клубе
12:58
Президент «Баварии» Херберт Хайнер выразил надежду на то, что нападающий Роберт Левандовски завершит карьеру в мюнхенском клубе.
«Я был бы очень счастлив, если бы Роберт завершил карьеру в «Баварии». Я всегда говорил, что в нашем клубе максимально ценят Левандовски», — приводит TVP Sport со ссылкой на Bild слова Хайнера.
Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года. В сезоне-2021/22 33-летний поляк забил 27 голов и отдал 2 результативных передачи в 21 матче за команду.
Дополнительная информация:
https://sport.tvp.pl/57339336/prezydent-bayernu-herbert-hainer-lewandowski-zasluzyl-na-zlota-pilke
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