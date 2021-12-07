Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, какие эмоции испытывал после церемонии вручения «Золотого мяча».

«Прошлая неделя была тяжелой, — приводит слова Левандовски Marca со ссылкой на Kanal Sportowy. — Не стану скрывать, мне было грустно. Я не был счастлив и мне было сложно играть».

Нападающий поделился мнением о том, чего ему не хватило для того, чтобы получить «Золотой мяч».

«Я уважаю Месси, его достижения и уровень. Сам факт того, что я боролся с Лионелем, для меня является показателем моего собственного уровня. Это заставляет меня гордиться», — сказал он.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. 34-летний аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере. У 33-летнео поляка пока нет ни одной награды, несмотря на то что он считался фаворитом в 2020 году, когда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.