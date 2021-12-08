Источник: Тедеско станет новым главным тренером «Лейпцига»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит немецкий «Лейпциг», информирует Sky Germany.

Ранее уже сообщалось, что Тедеско является одним из кандидатов на пост главного тренера «Лейпцига». Ранее от этого предложения отказался Рогер Шмидт.

После поражения в матче 14-го тура чемпионата Германии от «Униона» руководство «Лейпцига» объявило об увольнении Джесси Марша и его тренерского штаба. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

36-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года и покинул клуб в мае 2021-го. Немецкий специалист помог москвичам занять второе место в Тинькофф РПЛ и обеспечить себе участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.