Пресняков: «Тедеско умеет установить семейную атмосферу в команде, у него все получится в «Лейпциге»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига».

«В «Лейпциге» есть дисциплина. Думаю, у Тедеско там все получится. Люди там понятливые, тренер-то он хороший. Самое главное, что Доменико умеет установить семейную атмосферу в команде, а это значит, что все будут биться друг за друга. Согласен с Комбаровым, Тедеско влюбляет в себя фанатов. Так было и в «Спартаке», посмотрим, как будет в Германии», — сказал Пресняков «СЭ».

Контракт с 36-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2023 года. Предыдущим клубом Тедеско был московский «Спартак», где он работал с октября 2019 по май 2021 года.