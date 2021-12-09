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Киммих пропустит остаток года из-за последствий коронавируса

15:15
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Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих пропустит остаток года из-за последствий коронавируса, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

«Я рад, что мой карантин завершился, — приводит слова Киммиха пресс-служба мюнхенского клуба. — Со мной все хорошо, но я не могу тренироваться в полную силу из-за небольшой инфильтрации легких. Надеюсь, что приступлю к полноценным тренировкам в январе».

Напомним, что защитник заразился коронавирусом в конце ноября. В нынешнем сезоне 26-летний немец забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 18 матчах за «Баварию».

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/us/news/2021/12/joshua-kimmich-out-of-isolation-after-covid-infection

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Карен Саркисян все материалы автора

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