Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих пропустит остаток года из-за последствий коронавируса, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

«Я рад, что мой карантин завершился, — приводит слова Киммиха пресс-служба мюнхенского клуба. — Со мной все хорошо, но я не могу тренироваться в полную силу из-за небольшой инфильтрации легких. Надеюсь, что приступлю к полноценным тренировкам в январе».

Напомним, что защитник заразился коронавирусом в конце ноября. В нынешнем сезоне 26-летний немец забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 18 матчах за «Баварию».