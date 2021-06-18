Помощники Нагельсмана в «Лейпциге» перешли в «Баварию»
12:22
54-летний Ксавер Земброд и 40-летний Дино Топмеллер вошли в тренерский штаб Юлиана Нагельсмана в «Баварии», информирует сайт мюнхенского клуба. Они все вместе работали в «Лейпциг» в прошедшем сезоне.
Земброд и Топмеллер приступят к работе с командой в начале предсезонной подготовки.
33-летний Нагельсман стал главным тренером «Бавари» в апреле, подписав пятилетний контракт. К исполнению обязанностей он приступит 1 июля 2021 года, заключив пятилетний контракт.
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