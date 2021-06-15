«Бавария» не может договориться с Леоном Горецкой о новом контракте
07:14
«Бавария» продолжает вести переговоры с полузащитником Леоном Горецкой о продлении контракта, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, в клубе уверены, что в скором времени «Бавария» подпишет с футболистом новое соглашение, рассчитанное до 2025 или 2026 года.
В прошедшем сезоне 26-летний немец провел в футболке «красных» 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Его нынешний контракт с «Баварией» истекает в июне 2022 года.
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