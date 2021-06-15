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«Бавария» не может договориться с Леоном Горецкой о новом контракте

07:14
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«Бавария» продолжает вести переговоры с полузащитником Леоном Горецкой о продлении контракта, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в клубе уверены, что в скором времени «Бавария» подпишет с футболистом новое соглашение, рассчитанное до 2025 или 2026 года.

В прошедшем сезоне 26-летний немец провел в футболке «красных» 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Его нынешний контракт с «Баварией» истекает в июне 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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