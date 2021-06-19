«Бавария» интересуется защитником ПСВ и сборной Нидерландов Дюмфрисом

«Бавария» интересуется защитником ПСВ и сборной Нидерландов Дензелом Дюмфрисом, сообщает Sky Sports Deustchland.

По информации источника, мюнхенцы видят в 25-летнем голландце возможное усиление для правого фланга защиты. Сообщается, что в контракте футболиста есть пункт об отступных, сумма составляет около 15 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч за ПСВ, на его счету 4 гола и 9 результативных передач. На Евро-2020 25-летний голландец забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу в 2 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро. 16 июня сообщалось, что на игрока претендует «Интер».