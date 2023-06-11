Полузащитник «Вест Хэма» Райс отказался переходить в «Баварию»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс не хочет переходить в «Баварию», сообщает DeadlineDayLive.

По информации источника, его не интересует чемпионат Германии, он хочет продолжить карьеру в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» согласовал личные условия контракта с Райсом.

В сезоне-2022/23 24-летний англичанин провел 450 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.