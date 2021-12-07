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Полузащитник «Боруссии» Закария сменил агента, чтобы ускорить уход из клуба

14:33
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Полузащитник «Боруссии» Денис Закария хочет покинуть менхенгладбахский клуб. Для этого он даже сменил агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

25-летний швейцарец отклонил предложение «Боруссии» о продлении контракта, который заканчивается в конце сезона-2021/22.

Отмечается, что полузащитником интересуются «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Рома» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Закария забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 11 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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