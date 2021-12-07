«Бавария» хочет продлить контракт с Левандовскии до 2025 года

«Бавария» готова предложить нападающему команды Роберту Левандовски контракт до 2025 года, сообщает Abendzeitung.

По информации источника, в мюнхенском клубе считают, что 33-летний поляк сможет выступать на высоком уровне еще четыре года.

Отмечается, что сложности в плане продления соглашения с нападающим могут возникнуть с его агентом Пини Захави. Ранее клиент Захави защитник Давид Алаба перешел из-за «Баварии» в «Реал».

При этом в «Баварит» не рассматривали кандидатуру нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна из-за его высокой стоимости.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 27 мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче. На счету 21-летнего Холанна 15 голов и четыре передачи в 12 встречах.