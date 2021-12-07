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Холанн, Винисиус и Фоден — самые дорогие футболисты мира до 23 лет по версии CIES

09:53
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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил список самых дорогих футболистов мира в возрасте до 23 лет.

Рейтинг возглавили форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн, нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, а также форвард «Манчестер Сити» Филип Фоден, каждого из которых оценили в сумму около 150 миллионов евро.

Следом идут форварды «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд (€ 140 млн) и Джейдон Санчо (€ 130 млн).

Отметим, что нападающего «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценили всего в 80 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://football-observatory.com

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Карен Саркисян все материалы автора

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