Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил список самых дорогих футболистов мира в возрасте до 23 лет.

Рейтинг возглавили форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн, нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, а также форвард «Манчестер Сити» Филип Фоден, каждого из которых оценили в сумму около 150 миллионов евро.

Следом идут форварды «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд (€ 140 млн) и Джейдон Санчо (€ 130 млн).

Отметим, что нападающего «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценили всего в 80 миллионов евро.