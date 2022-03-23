Выступавший против вакцинации Киммих привился от коронавируса

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих вакцинировался от коронавируса, сообщает Bild.

По данным источника, в ближайшее время футболисту все же предстоит пройти дополнительное тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

В прошлом году 27-летний футболист высказывался против вакцинации и говорил о необходимости исследовать последствия прививки в долгосрочной перспективе.

В ноябре 2021 года Киммих заразился коронавирусом и пропустил конец года.

В сезоне-2021/22 немец сыграл за «Баварию» 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.