«Реал» хочет подписать полузащитника «Боруссии» Беллингема в 2023 году

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингему, сообщает журналист Рамон Альварес в Twitter.

По информации источника, мадридский клуб хочет подписать 18-летнего англичанина в 2023 году.

Отмечается, что «Боруссия» предпочтет обсуждать трансфер полузащитника с «Реалом», а не с другими клубами.

В нынешнем сезоне Беллингем забил 6 голов и отдал 12 результативных передач в 37 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Беллингем стал лучшим молодым футболистом мира по версии Goal.