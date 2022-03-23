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Сегодня, 10:38

«Реал» хочет подписать полузащитника «Боруссии» Беллингема в 2023 году

«Реал» интересуется полузащитником «Боруссии» Джудом Беллингемом
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингему, сообщает журналист Рамон Альварес в Twitter.

По информации источника, мадридский клуб хочет подписать 18-летнего англичанина в 2023 году.

Отмечается, что «Боруссия» предпочтет обсуждать трансфер полузащитника с «Реалом», а не с другими клубами.

В нынешнем сезоне Беллингем забил 6 голов и отдал 12 результативных передач в 37 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Беллингем стал лучшим молодым футболистом мира по версии Goal.

Источник: https://twitter.com/Ramon_AlvarezMM/status/1506345392258043909
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
13
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
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34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
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Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
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Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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